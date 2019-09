La Bastringue d’automne à Saint-Jean-de-Dieu

La Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu invite la population à participer en grand nombre à la première édition de la Bastringue d’automne qui se tiendra le 21 septembre à compter de 10h sur le site de la Maison D’Auteuil de Saint-Jean-de-Dieu, situé au 33, rue Principale Nord.

Cette journée festive marquera le début de l’automne en mettant en valeur la culture traditionnelle. Plusieurs activités y seront présentées : visites guidées de la Maison d’Auteuil, lancement de l’exposition de photographies anciennes «Agriculture d’autrefois», tours de carriole, atelier d’écrémage, visite des animaux à la ferme, exposition d’outils agricoles anciens et bien plus.

Le site de la Maison D’Auteuil sera des plus animés avec la tenue d’une grande épluchette de blé d’Inde et d’un diner hot dog à compter de midi, présentant au même moment un spectacle de musique traditionnelle avec le groupe La Queue du Loup. La microbrasserie le Caveau des Trois-Pistoles sera présente, ainsi que le bar laitier mobile Douceur d’ici. Le public pourra aussi visiter les kiosques des fermières de Saint-Jean-de-Dieu et de la savonnerie artisanale la Mousse de mer. Les familles et les enfants seront comblés par la présentation du spectacle de Clopin Lanouille et Monsieur Nono à 14h30 dans le fenil de la grange d’Auteuil. La maquilleuse la Fée Binette sera présente sur le site à compter de 12h30 et un conte pour enfant sera aussi présenté par la Grand-Mère aux livres à 10h30 avec Marilie Bilodeau. La fête se poursuivra en formule 5 à 7 sur la terrasse du restaurant Le Gueuleton où sera présenté le spectacle du groupe Junior Vintage. Un bar à poutine et pizza sera offert à compter de 17h pour l’occasion.

La soirée se terminera par la présentation du spectacle L’Alambic du conteur Francis Désilets présenté à 20h dans le fenil de la grange d’Auteuil dans le cadre des Samedis de conter des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivants des Trois-Pistoles. Il est possible se procurer les billets pour le spectacle de conte directement à la porte du fenil de la grange d’Auteuil ou en ligne à lepointdevente.com. Le spectacle est gratuit pour les 12 ans et moins. L’évènement aura lieu, beau temps, mauvais temps. Aucun stationnement ne sera permis sur le site.