Le Bière Fest de retour les 12, 13 et 14 septembre

Le Bière Fest, événement aussi festifque populaire dans la région, sera de retour les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 septembre prochain, pour le plus grand plaisir des amateurs de bonne bière.

Cette année, les organisateurs annoncent avec fierté la venue de trois microbrasseries implantées dans l'Est-du-Québec, soit Ras L'Bock (qui a maintenant son usine à La Pocatière), Le Caveau des Trois-Pistoles ainsi que la microbrasserie Au Frontibus, de Rivière-au-Renard.

«De plus, pour la toute première fois au Bière Fest, on reçoit une microbrasserie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit Riverbend d'Alma. Ce seront de belles nouveautés à découvrir, en plus des valeurs sûres comme Le Corsaire, Farnham Ale & Lager, Microbrasserie Charlevoix, La Forge du Malt et plusieurs autres encore», indique Erick Drapeau, l'un des organisateurs de l'événement propulsé par Rivière-du-Loup Mitsubishi.

L'accès au site du parc Blais demeure gratuit et le nouveau bock officiel 2019 ainsi que les jetons garantissent la dégustation des différentes bières proposées. «Présentement, trois forfaits différents sont déjà en prévente sur le site www.bierefest.com, et ce, jusqu'au 5 septembre à minuit», souligne Christian Duchesne, l'un des promoteurs.

Les 1 000 premiers forfaits La Saucette (1 bock et 10 jetons) sont toujours en prévente à prix réduits, jusqu'à ce jeudi, aux endroits suivants : Fromagerie des Basques, IGA Extra Rivière-du-Loup, IGA Saint-Pascal, Boucherie Bégin et Station Houblon. «Il faut donc se procurer son forfait rapidement pour économiser », ajoute Steeve Drapeau, membre de l'organisation. À noter que la vente en ligne se poursuit jusqu'au mercredi 11 septembre.

VOLET MUSICAL

«Sous le chapiteau Centre commercial Rivière-du-Loup, les festivaliers auront la chance d'entendre plusieurs artistes dont Benoit Ouellet (Kourage) et son groupe, la festive Marie-Ève Laure, la machine Bass Leblanc, le beau bonhomme David Pineau, le sympathique Yan Tremblay et l'incontournable Marianne Lévesque », conclut Christian Duchesne, qui complète le trio d'organisateurs.