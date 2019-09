C’est la rentrée à la commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup

C’était jour de rentrée scolaire le 30 aout pour les quelque 6 403 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

On peut déjà affirmer que c’est avec un grand succès, que s’est déroulée cette rentrée 2019-2020, dans les 35 établissements scolaires du primaire et du secondaire répartis sur tout le territoire de la commission scolaire, lequel couvre 32 villes ou municipalités.

À ces 6 403 élèves du secteur jeune, s’ajoutent plus de 2 500 élèves qui fréquentent, à temps plein ou à temps partiel, les divers centres d’éducation des adultes ou de formation professionnelle de la commission scolaire.

Tout un défi de s’assurer que tous ces élèves bénéficieront des services adaptés à leur situation, incluant la mise en place des services de soutien adaptés aux besoins de chacun, de s’assurer que les postes créés pour répondre aux besoins des élèves soient comblés et de s’assurer que quelque 95 autobus, minibus et berlines parcourent des circuits totalisant plus de 9 500 kilomètres par jour, pour transporter plus de 5 250 élèves.

«Ce succès est le résultat d’une étroite collaboration de tous : les commissaires, les directions d’école, le personnel des écoles et le personnel des services centraux de la commission scolaire», affirme Edith Samson, présidente de la commission scolaire.

Pour les parents, les activités scolaires recommencent également. Ils seront invités, dans les prochains jours, à l’assemblée générale des parents qui leur permettra d’obtenir des informations importantes sur le milieu de vie de leur enfant, d’élire leurs représentants au conseil d’établissement, au comité de parents et à l’organisme de participation parentale (OPP), si l’assemblée générale le souhaite.

En plus des services déjà offerts, la commission scolaire a ajouté de nombreux services pour l’année qui vient. Pour 2019-2020, cinq nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein ont été ajoutées aux six classes déjà en place. Deux nouveaux services de garde verront le jour, portant le total à 27 au sein de la commission scolaire.

Le réinvestissement de cette année, en éducation, permet à la commission scolaire d’ajouter six nouveaux professionnels aux 48 déjà en poste pour hausser le niveau des services spécialisés intervenant auprès des élèves, notamment dans les disciplines de l’orthophonie et de la psychoéducation. Non seulement les postes ont été ajoutés, mais ils ont aussi été comblés, ce qui est une bonne nouvelle en cette ère de rareté de ressources humaines.

Les écoles secondaires des Vieux-Moulins (Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup), Chanoine-Beaudet (Saint-Pascal) et La Pocatière (La Pocatière) offriront, gratuitement, une heure d’activité parascolaire par jour à plus de 750 élèves du secondaire.