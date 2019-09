Participation financière du gouvernement du Québec au Défi Everest

Les membres de l’organisation du Défi Everest tiennent à remercier le gouvernement du Québec pour sa participation financière à la tenue de ses 5 évènements en 2019. Par le biais du Programme de soutien aux événements sportifs, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur accorde une aide financière fort appréciée.

«Nous sommes heureux d’avoir obtenu cette subvention qui nous soutiendra dans l’atteinte de nos objectifs pour les 5 évènements qui se tiendront à l’automne 2019. Je souhaite également exprimer un merci tout spécial à la ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, pour cet appui», souligne M. Yvan L’Heureux, président et créateur du Défi Everest.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l’organisation du Défi Everest. Je me réjouis que ce défi, qui rend la pratique d’activités physiques encore plus accessible à tous, en plus de promouvoir l’engagement social, ait fait des petits. Ce sont les idées comme celle de M. L’Heureux qui changent les choses dans nos communautés», a mentionné Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.

Rappelons que le Défi Everest se tiendra à Témiscouata-sur-le-Lac le 14 septembre, à Rivière-du-Loup du 20 au 22 septembre, à La Pocatière le 28 septembre, à Rimouski le 29 septembre ainsi qu’à Sherbrooke le 6 octobre.