17 nouvelles places en ressource intermédiaire à Pohénégamook

Si l’échéancier est respecté, la communauté de Pohénégamook aura le printemps prochain 17 nouvelles places en ressource intermédiaire (RI) pour les ainés. Le 19 juin dernier, la corporation Les Habitations Jules-Édouard inc. a reçu la confirmation que son projet avait été accepté dans le cadre d’un appel d’offres de la part du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

La corporation, par le biais des membres du comité Projet, convie donc la population à une séance d’information portant sur la construction de cette résidence de type ressource intermédiaire à Pohénégamook. Celle-ci aura lieu le mercredi 11 septembre, à 19 h, au Centre communautaire Lionel-Charest (524, rue de la Fabrique, Pohénégamook).

«En fait, le bâtiment sera composé de deux unités de 10 places chacune, donc pour un total de 20 personnes dont 17 en RI», a précisé Gilles Noël, secrétaire de Les Habitations Jules-Édouard Inc. La corporation est un organisme à but non lucratif qui opère depuis 1997 la Maison Jules-Édouard, laquelle accueille 12 résidents dont 10 en ressource intermédiaire.

M. Noël a mentionné que le terrain projeté pour l’implantation de la nouvelle résidence pour ainés est situé sur la rue de La Colline dans le quartier Sully. Le projet est évalué à 3.5 millions de dollars. «Nous souhaitons une première pelletée de terre en novembre pour une livraison du bâtiment au printemps prochain», a indiqué le porte-paroles de la corporation Les Habitations Jules-Édouard Inc.