Une expérience motoneige rehaussée dans la région

Le gouvernement du Canada a accordé plus de 550 000 $ à trois clubs de motoneigistes de la région : Les Pistolets à Trois-Pistoles, Hiboux à Kamouraska et Côte-du-Sud dans la MRC de L’Islet. Ces trois clubs se partagent respectivement l’entretien de 305 kilomètres de sentiers de motoneige.

Pour rehausser la qualité des sentiers et des pistes et continuer à assurer la sécurité des amateurs d’activités hivernales qui les fréquentent, ces organismes bénéficieront de contributions non remboursables totalisant 553 590 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ces contributions ont été annoncées par le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne.

«Le tourisme hivernal contribue grandement à la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches et la pratique de la motoneige attire des adeptes non seulement localement, mais aussi une clientèle internationale. Des pistes de meilleure qualité ne pourront que renforcer la réputation et la notoriété de ces deux régions comme destinations de choix», a mentionné M. Champagne.

Le Club de Motoneige Les Pistolets reçoit donc une contribution non remboursable de 212 700 $ sur un investissement total de 354 500 $. Le projet consiste en l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse munie d’une gratte pour remplacer une unité devenue désuète. Il s’occupe de l’entretien de 91,4 km de sentiers, dont 31,7 km de sentiers Trans-Québec, 33,5 km de sentiers transrégionaux, ainsi que 26,2 km de sentiers locaux. L’existence et la poursuite des activités de cet organisme reposent essentiellement sur l’engagement de ses 280 membres et de ses 20 bénévoles qualifiés et dédiés à l’entretien et à la sécurité des sentiers.

Le Club Moto-Neige Hiboux de Kamouraska obtient 176 160 $ sur un investissement total de 293 600 $ pour faire également l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse. Il s’occupe de l’entretien de 139 km de sentiers, dont 102 km sont des sentiers Trans-Québec et transrégionaux.

Finalement le Club de motoneige Côte-du-Sud reçoit 164 730 $ sur un investissement total de 274 550 $ pour aussi faire l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse munie d’une gratte. Il entretient un réseau de sentiers de 74,5 km sis dans l’arrière-pays de la MRC de L’Islet où on retrouve notamment les villages de Sainte-Félicité, de Sainte-Perpétue et de Tourville.

«La motoneige génère des retombées économiques de plus de 3 milliards de dollars par année au Québec. Cette importante industrie, menée à bout de bras par des milliers de bénévoles, est reconnaissante de l’appui financier de DEC qui, grâce à l’Initiative de tourisme hivernal, permettra d’aider à rajeunir la flotte d’équipements d’entretien du plus important réseau de sentiers de motoneige au monde», a pour sa part indiqué Mario Gagnon, président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.