Une 3e organisation pour la Poursuite aux Flambeaux

Le Camp Richelieu Vive la Joie tiendra la 3e édition de son événement nommé la «Poursuite aux Flambeaux», le samedi 14 septembre prochain, de 18 h à 21 h 30. Un événement qui saura plaire autant aux petits que les grands, ainsi qu’aux sportifs et les familles.

Que ce soit pour une promenade en famille ou pour une course de performance, cet événement hors du commun au Bas-Saint-Laurent offrira aux participants l’occasion de parcourir de 2,5 à 10 kilomètres de sentiers, lesquels seront illuminés par la présence de plus de 300 flambeaux. Plusieurs attraits du Camp Richelieu Vive la Joie seront également mis en lumières afin d’ajouter un côté féérique à l’événement.

De plus, afin d’assurer une ambiance festive, chansonnier, animateur, grand feu de camp et une foule de prix de présence seront présents. Partenaire de l’événement, la Laiterie Óra sera également sur place afin d’offrir des breuvages maisons tout au long de la soirée.

La «Poursuite aux Flambeaux» se voit avant tout comme étant une activité de financement, dont l’entièreté des fonds amassés serviront à soutenir financièrement des familles dans le besoin provenant des MRC du KRTB.

Pour vous procurer des billets, consultez le site Web (www.campvivelajoie.com) pour l’achat en ligne ou visitez l’un de nos différents points de ventes. Plus d’informations disponibles via l’événement Facebook «Poursuite aux Flambeaux, 3e édition». Il est aussi possible de contacter Vincent Laflamme, par courriel, à [email protected]