Invitation à une activité d’accueil aux nouveaux Louperivois

La Ville de Rivière-du-Loup tiendra une activité d’accueil pour ses nouveaux résidents le dimanche 8 septembre. Elle y convie tous les citoyens s’étant établis sur le territoire de la ville au cours des 12 derniers mois. En nouveauté cette année, un tour guidé culturel leur sera également offert, pour plonger au cœur de l’histoire louperivoise.

L’évènement annuel a pour but de souhaiter officiellement la bienvenue aux nouveaux résidents, leur présenter les différents services et programmes municipaux, les atouts de leur nouveau milieu de vie et, surtout, échanger lors d’une rencontre conviviale. Il s’adresse à toute personne nouvellement installée à Rivière-du-Loup, autant les locataires et les propriétaires que les ainés venant de s’installer dans une résidence pour personnes âgées.

L’activité se déroulera le dimanche 8 septembre de 11 h à 14 h au parc Blais, à l’intersection des rues Lafontaine et du Rocher. Une formule amicale et familiale y attendra les participants, avec épluchette de blé d’inde, animation, tirages, espace jeu, etc. En cas de pluie, l’activité se déplacera à l’intérieur de la Maison de la culture, située juste à côté. Pour y prendre part, veuillez simplement vous inscrire d’ici le mercredi 4 septembre idéalement, au 418 867-6700 ou à [email protected]

À la demande de la Ville, le Musée du Bas-Saint-Laurent a concocté une visite culturelle pour les nouveaux arrivants, avec arrêts et animation par un personnage historique… De quoi s’imprégner bien vite de l’histoire louperivoise! Deux départs seront offerts le 8 septembre : à 9 h avec retour au parc Blais juste à temps pour les festivités, ou tout de suite après celles-ci, à 14 h. Les places sont limitées, la réservation doit se faire au Musée directement, au 418 862-7547.