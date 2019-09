Politique familles et ainés à Pohénégamook

La Ville de Pohénégamook a dévoilé sa Politique famille-ainés la semaine dernière lors de la 25e édition de sa traditionnelle épluchette de blé d’Inde. Cette politique ouvre la voie sur les orientations à prendre pour favoriser l’épanouissement des familles et pour faciliter la participation active des ainés dans l’enrichissement de la collectivité.

La Politique famille-ainés de Pohénégamook est le fruit de deux ans de concertation des citoyens et des organismes du milieu. Elle adopte une approche intégrée qui combine les objectifs de la Politique familiale municipale (PFM) et ceux de la démarche Municipalité amie des ainés (MADA) prescrits par le gouvernement du Québec. Au final, la politique propose un plan d’action quinquennal qui se définit en huit champs d’intervention.

«Notre Politique famille-ainés établit les principaux jalons du développement d’un milieu de vie inclusif, sécuritaire et attrayant pour nos citoyens, quel que soit leur âge. À travers cette démarche, nous démontrons notre volonté à travailler pour mais surtout avec nos gens afin de faire de Pohénégamook une ville qui reflète les valeurs qui nous unissent», affirme Guylaine Cyr, conseillère municipale responsable de la famille et des ainés.

La réalisation de cette politique et de son plan d’action a été rendue possible grâce à l’appui financier du ministère de la Famille du Québec. Les prochaines étapes consistent à former un comité de suivi et à entreprendre la mise en œuvre du plan d’action. Par ailleurs, une table de travail sera mise en place dès l’automne pour piloter les actions du champ d’intervention «Accueil et intégration». La Ville de Pohénégamook invite les personnes qui désirent s’impliquer dans la démarche à manifester leur intérêt auprès de Marilyn Labrecque, agente de développement et communications au 418 863-7722 poste 4105.

Les citoyens et les organismes paramunicipaux qui n’auraient pas reçu d’exemplaire peuvent s’en procurer un au bureau municipal ou consulter la version électronique sur le site internet de la Ville de Pohénégamook : http://pohenegamook.net/citoyens/milieu-de-vie/politique-famille-aines/