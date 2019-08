Délai dans l’installation d’un poste d’essence automatisé à Rivière-Bleue

La bannière avec laquelle la Municipalité de Rivière-Bleue fait affaires dans le dossier d’implantation d’un poste d’essence automatisé a eu des changements administratifs. La Municipalité se voit dans l’obligation de repousser l’installation de la station-service automatisée pour un délai indéterminé.

L’équipe municipale travaille présentement pour que l’installation se fasse le plus rapidement possible et met tout en place pour maintenir le service et les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 7 h à 21 h de même que les samedis et dimanches de 9 h à 17 h. La population sera infirmée dès qu’il y aura des développements.

Dans la même foulée, la Municipalité désire embaucher une ou des personnes, des étudiants ou des retraités, pour être pompiste, du lundi au vendredi, de jour, à la station-service Le 160, à compter du 3 septembre. Cet emploi vous intéresse? Contactez Claudie Levasseur au 418 893-5559 poste 4803 ou au 581 337-4172 ou par courriel à [email protected]