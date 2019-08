On roule au parc : une première édition qui promet

La Ville de Rivière-du-Loup et le club cycliste Randoloup se sont associés afin de présenter la première édition d’un nouvel évènement « vélo-famille » par excellence. Nommée cette année On roule au parc!, l’activité aura lieu le dimanche 1er septembre de 9 h 30 à 14 h. Les citoyens sont invités à participer en grand nombre au rendez-vous familial de la rentrée.

Le nouvel évènement s’inspire entre autres des fameux vélos-dimanches d’Ottawa, où chaque dimanche d’été, les cyclistes sont conviés à rouler sur diverses rues, fermées à la circulation automobile pour l’occasion. De nombreuses autres villes, dont Montréal, tiennent pareil rendez-vous annuels.

Pour l’édition louperivoise 2019, c’est le quadrilatère entourant le parc du Campus-et-de-la-Cité qui sera au cœur de la fête. L’inscription s’amorce dès 9 h à l'entrée du parc du côté de la rue Desjardins et un vélo d'une valeur de 500 $ sera tiré au sort parmi les participants inscrits. Outre à bicyclette, il est également possible de prendre part à l’évènement en planche à roulettes, patins à roues alignées ou tout autre moyen de transport actif non motorisé, incluant la marche et la course. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain, le lundi 2 septembre.

Un réchauffement actif d’avant-départ (Zumba) ouvrira les festivités. Puis, le parcours proposera différentes animations qui sauront plaire aux petits comme aux grands. Les participants auront notamment le plaisir de croiser des chansonniers le long du tracé, qu’ils agrémenteront de leurs talents et encouragements. Différents kiosques seront sur place : essais libres de trottinettes de rue, vente d’accessoires pour vélo et clinique de réparations mineures ou de crevaisons, bouchées santé gratuites, trucs et astuces pour réaliser des collations maison et massages sur chaise. Un diner hotdogs sera servi à prix populaire au profit du club Randoloup.

FERMETURE DE RUES

Pour assurer la bonne marche de l’évènement et la sécurité des participants, les citoyens sont priés de noter que ce quadrilatère sera fermé à la circulation : voie en direction est du boulevard de l’Hôtel-de-Ville, rues Saint-Pierre, Desjardins et Joly. Une signalisation appropriée redirigera les automobilistes via de courts détours à chacune des intersections concernées. Pour sa part, la circulation en direction est sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville sera simplement redirigée sur la voie inverse.