Denis Tardif en tournée à Lac-des-Aigles, Squatec et Biencourt

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, sera en tournée le vendredi 30 août dans les municipalités de Lac-des-Aigles, Squatec et Biencourt au Témiscouata.

Le député rencontrera d’abord le maire Pierre Bossé et les conseillers municipaux de Lac-des-Aigles sur les priorités de cette municipalité au cours de cette tournée qui se poursuivra dans le courant du mois de septembre.

«Je me suis donné comme ligne de conduite de consulter les citoyens, les conseils municipaux, les entreprises et les organismes après la période électorale pour me tenir bien informé de leurs nouvelles priorités. J’ai l’intention au cours des prochains mois, de multiplier ces occasions dans les moments où je pourrai être libéré de mes engagements en commission parlementaire», s’est exprimé M. Tardif.

Le député se rendra aux Habitations économiques du Lac-des-Aigles concernant un projet de résidence pour les personnes aînées avant de poursuivre ses rencontres à Biencourt.

À Saint-Michel-de-Squatec, un dîner de travail avec des maires est au programme de la journée avant la tenue d’une table ronde avec des organismes de ce secteur en début d’après-midi. Le député rencontrera le maire André Chouinard et les conseillers municipaux de Squatec. Denis Tardif compte aussi visiter des entreprises. La deuxième étape de cette tournée aura lieu le 5 septembre dans le JAL.