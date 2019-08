Une bière-anniversaire pour les 50 ans du Cégep de Rivière-du-Loup

La population louperivoise pourra lever son verre au 50e anniversaire du Cégep de Rivière-du-Loup avec distinction. Grâce à une association avec la microbrasserie locale Aux Fous Brassant, la bière-anniversaire La Grande Classe fera mousser dès aujourd’hui les célébrations.

Une partie des profits recueillis grâce à la vente de cette rafraichissante blonde seront versés à la Fondation du Cégep, qui contribue à la mise en place de projets éducatifs et offre une aide financière aux étudiants en difficulté.

Bière douce et dorée de type «ale américaine», La Grande Classe passe le test haut la main avec ses arômes herbacés et la légère pointe d’acidité apportée par le seigle qui entre dans sa composition. Son faible taux d’alcool (4,6 %) et sa finale sèche en font une boisson des plus désaltérantes pour prolonger l’été et souligner la rentrée.

Pour les propriétaires de la microbrasserie Aux Fous Brassant, cette collaboration coule de source. «Plusieurs de nos clients et de nos employés sont passés par le Cégep de Rivière-du-Loup, une institution majeure dans la vie économique et sociale de la région. Nous lui sommes reconnaissants de faire confiance à des entreprises locales comme la nôtre dans ses projets. C’est donc avec plaisir que nous avons élaboré cette bière exclusive pour fêter ses 50 ans d’existence», mentionnent Frédéric Labrie et Éric Viens, qui ont installé leurs cuves sur la rue Lafontaine en 2012.

Cette surprise maltée a été lancée officiellement mardi soir, à L’Auberge de la Pointe, à l’occasion de la 12e édition du Littoral bercé par le vin, l’activité-bénéfice principale de la Fondation du Cégep. Jusqu’en mai prochain, la bière sera servie lors des différentes activités publiques inscrites à la programmation du cinquantième anniversaire, dont le grand spectacle extérieur des Trois Accords, qui se tiendra demain, dès 20 h, au parc du Campus-et-de-la-Cité.

«Il s’agit d’une façon rafraichissante de souligner notre anniversaire, tout en nous associant avec une jeune et effervescente entreprise locale. En plus, nous ferons d’une bière, deux coups en utilisant une partie des profits pour bonifier les services offerts aux étudiants par la Fondation», soutient le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras.

Au cours des prochains mois, La Grande Classe pourra également être dégustée en fut directement au comptoir des Fous Brassant (262, rue Lafontaine) et achetée en bouteilles dans les points de vente habituels de la microbrasserie dans la région de Rivière-du-Loup.

Sur la photo, on retrouve Éric Viens, copropriétaire de la microbrasserie Aux Fous Brassant, René Gingras, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, Mario Landry, président de la Fondation du Cégep et organisateur du Littoral bercé par le vin et le sommelier Philippe Lapeyrie, invité d’honneur de l’évènement.