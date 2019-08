Reprise des activités à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup

Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup. Les cadets de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup participent à une foule d’activités amusantes et stimulantes. Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses gouts personnels.

Les amateurs de plein-air apprécieront notamment les cours de survie pour équipage de vol et les courses d’orientation en forêt. Les sportifs pourront profiter d’un programme d’éducation physique et de loisirs qui comprend la pratique de différents sports tels le biathlon et le tir de précision de style olympique. Les artistes développeront leurs talents grâce au programme de musique et d’art oratoire.

Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup aura la chance de participer à des activités de vol, alors que certains des plus mordus de l’aviation pourront même obtenir leur brevet de pilote privé. Que ce soit à titre de pilote de planeurs ou d’avions.

Inscris-toi avant vendredi le 30 aout et tu auras la chance de voler en planeur et en avion le samedi 31 aout prochain (418-894-8979) ou [email protected] C’est gratuit.