Voir naitre des étincelles dans les yeux d’ainés

Les résidents du Domaine des Trois-Pistoles se sont mobilisés pour créer un comité «embellissement et jardin». Ce groupe a pour but d’embellir leur environnement et d’améliorer l’accessibilité au jardin.

Le comité a notamment ciblé des gestes d’embellissement autour de la résidence comme fleurir le gazebo et les entrées principales. De plus, plusieurs résidents se sont joints au comité pour la réalisation d’un grand chantier de construction de trois bacs à jardin surélevés. Au-delà de la construction, ce travail de mobilisation a trouvé des bras pour les remplir de terre, déposer les graines et récolter les premières feuilles.

Ce travail a été appuyé par des partenaires financiers, des bénévoles et des commandites, notamment un appui financier du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC des Basques et un appui financier et de matériels de l’organisme Le Puits. De plus, on tient à souligner la participation des Chevaliers de Colomb bénévoles lors de la construction de trois bacs à jardin surélevés. S’est ajoutée une commandite d’outils de jardinage du même organisme. En terminant, on tient aussi à reconnaitre l’appui de la Brigade verte de Saint-Simon pour leurs judicieux conseils dès les premières pensées du projet.

«Quelle belle façon pour nous tous de garder vivante et actuelle notre passion pour le jardinage», dira une résidente. À tout moment, les bacs et les parterres sont un point d’attraction qui motivent les résidents-es à sortir à l’extérieur pour découvrir l’arrivée des premières pousses, s’en émerveiller, pour arroser ou sarcler.

Au début juillet, c’est un plaisir de cueillir et déguster les premières pousses de coriandre et de menthe. Ensuite, les résidents ont la collaboration des cuisinières afin que les produits du jardinage tels que les pois, les haricots, les carottes, la salade et les fines herbes reviennent dans leurs assiettes.

Le Domaine des Trois-Pistoles tient à exprimer ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à ce beau projet rassembleur. La saison estivale aura été plus belle pour tous et chacun parce que d’une manière ou d’une autre le projet est porteur de sens haut en parfum, en couleur et en saveur. Une raison de plus pour dire : «Il fait bon vivre au Domaine des Trois-Pistoles!».