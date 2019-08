Période de recrutement au projet Filet

Le projet Filet de l’Étape Normandie Rivière-du-Loup débutera sous peu ses activités pour l’année scolaire 2019-2020. L’organisme est présentement en période de recrutement.

Le projet Filet est un organisme communautaire dédié à la persévérance scolaire depuis bientôt 10 ans. Il s’adresse à des personnes de 16 ans et plus qui désirent poursuivre leurs études et se bâtir un projet de vie.

La clientèle se compose de gens ayant une volonté d’aller à l’école, mais vivant parfois des problèmes les empêchant de persévérer sur le plan scolaire et personnel. Projet Filet travaille avec des individus pour qui la vie n’a pas toujours été facile et l’organisme leur donne la chance de vivre des réussites et, pour certains, de reprendre leur vie en main.

L’horaire de la semaine est réparti comme suit : 14 heures par semaine en scolaire au Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup et les 16 heures restantes sont consacrées aux activités de connaissance de soi et aux consultations auprès d’organismes ou services du milieu.

L’entrée des participantes et participants se fait chaque semaine, et ce, tout au long de l’année scolaire. Une rémunération peut être possible sous certaines conditions.

Pour plus d’information au sujet du Projet Filet ou pour procéder à votre inscription, veuillez contacter Julie Létourneau ou Vicki Levesque au 418 862-8277, poste 3692.