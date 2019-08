Rappel de sécurité routière aux automobilistes

Au cours des dernières semaines, 6 collisions mortelles faisant 8 victimes sont survenues sur la route 132 au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, ce qui a pu créer un certain sentiment d’insécurité auprès des automobilistes qui y circulent.

Bien que les enquêtes sur ces collisions soient toujours en cours et que les causes précises restent à être déterminées, elles n’ont pas de liens entre elles et n’identifient pas un secteur plus à risque qu’un autre sur cette importante route qui ceinture toute la région.

En cette période de l’année où l’affluence des visiteurs augmente le nombre de déplacements routiers, la Sûreté du Québec rappelle l’importance de faire preuve de courtoisie au volant en respectant les divers règlements en matière de conduite automobile, entre autres en respectant les limites de vitesse, en conservant une distance raisonnable avec le véhicule qui nous précède et en s’assurant de l’absence de danger lors d’un dépassement.

Au cours des prochains jours, les policiers effectueront une surveillance accrue des infractions contributives aux collisions graves, telles que la vitesse, les distractions au volant, l’alcool ou la drogue au volant ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité.

Une conduite plus responsable de la part des usagers de la route, la vigilance et la prudence contribuent à améliorer le bilan routier et à diminuer le nombre de collisions, de blessures et de décès, tant pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.