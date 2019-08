Hôtel à Trois-Pistoles : le promoteur amorce les travaux de préparation

Le promoteur du futur hôtel de Trois-Pistoles, David Duperron Immobilier, a confirmé le lundi 19 aout que les travaux de préparation du terrain devant accueillir l’établissement ont été lancés. Cette décision fait suite à l’annonce de la Ville de Trois-Pistoles et de la MRC d’aller de l’avant en bonifiant leur participation respectivement à 90 000 $ et 50 000 $ par année pendant 25 ans pour l’érection du Centre multifonctionnel et de congrès de Trois-Pistoles.

Le promoteur souhaite confirmer sous peu la vente d’une partie de ses terrains à la MRC afin qu’elle puisse y construire le centre multifonctionnel et de congrès. Une formalité selon le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux. «L’achat du terrain est inclus dans le cout du Centre. Ça n’accrochera pas, dès le retour de vacances du directeur général de la MRC Claude Dahl, ça sera fait.»

Rappelons que la bonification des montants versés au prêt est passée de 40 000 $ à 90 000 $ par la Ville et de 30 000 $ à 50 000 $ par la MRC. Cet argent provient du fonds éolien. «Nous avons fait le choix de ne pas attendre après le gouvernement tout en évitant de refiler la facture aux contribuables. Le Centre a été revu avec des couts à la baisse. Si la demande explose, un agrandissement pourrait être envisagé et là le gouvernement sera sollicité», souligne M. Rioux.

HÔTEL

Le promoteur souhaite entamer dès la conclusion de la vente du terrain les travaux de construction d’un hôtel privé de 47 chambres liées à une bannière internationale. Même son de cloche à la Ville, où l’on souhaite entreprendre les travaux de construction, des fondations notamment, à partir du mois d’octobre, pour une ouverture dès juin 2020.

Selon le promoteur, les deux bâtiments seraient reliés entre eux par un passage couvert afin d’en faciliter la synergie d’opération.

On souligne que le nouvel établissement hôtelier aura une signature moderne et respectera par son design intérieur les spécificités propres de la région. «Je veux que les clients qui s’arrêteront chez nous puissent vivre et ressentir l’expérience du Bas-Saint-Laurent dans les décors et surtout par l’ambiance qui se dégagera de notre établissement. La région des Basques, qui possède des atouts récréotouristiques uniques et exceptionnels, doit pouvoir tirer profit d’un équipement hôtelier de cette envergure», a déclaré David Duperron.

Pour permettre ces constructions, une nouvelle rue privée parallèle à la route 132 sera aménagée aux frais du promoteur à partir de la rue Jean-Rioux afin de desservir les deux nouveaux bâtiments. Des connexions avec la rue Vézina et la rue des Cèdres sont prévues dans les plans du promoteur.

À cet effet, le l’homme d’affaires ne cache pas son intention de prolonger cette rue privée plus à l’ouest afin de desservir ses autres terrains récemment acquis dans la dernière année.

«Présentement, je surveille de très près les démarches actuelles de la Ville concernant leurs intentions de démontrer un potentiel pour une nouvelle résidence pour ainés dans la région. Si les résultats sont concluants, je confirmerai mon intérêt, en partenariat avec un groupe sérieux dans le créneau des résidences pour ainés, à investir dans un projet d’envergure et de qualité sur mon dernier terrain.»

À terme, l’ensemble immobilier de ce secteur représenterait 25 M$ d’investissement privé pour la ville et la région souligne M. Duperron.