L’historien John Willis viendra parler sur la villégiature

Dans la série «Découvertes d’ici et d’ailleurs», Patrimoine et Culture du Portage accueillera John Willis, historien, qui parlera de l’histoire de la villégiature à Notre-Dame-du-Portage et dans les environs.

Reconnu pour son accueil et ses couchers de soleil, Notre-Dame-du-Portage attire depuis plusieurs décennies, voire des siècles, des touristes et des villégiateurs. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Pour en savoir plus, rendez-vous le jeudi le 22 aout à l’école de l’Anse, à l’entrée est de Notre-Dame-du-Portage, à 19 h 30.

M. Willis est historien et vient de prendre sa retraite comme conservateur au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau. Il a été également au Musée canadien de la poste / Musée canadien des civilisations, professeur chercheur à l’Université Carleton, etc. Il a fait de nombreuses publications dont «Le courrier est arrivé! Le service postal rural au Canada de 1880 à 1945» en collaboration avec Chantal Amyot. M. Willis a été aussi commissaire pour une exposition sur l’Empress of Ireland. Il s’intéresse, entre autres, aux communications, à l’histoire de la poste, à l’immigration, ainsi qu’à la région du Bas-Saint-Laurent. Il est lui-même issu d’une famille de villégiateur portageoise.

Cette rencontre avec John Willis aura lieu à l’École de l’Anse où se tient une exposition sur les grandes vacances.