Le Marché aux saveurs champêtres de Pohénégamook prend des airs de grandeur

C’est au 1555, rue Principale à Pohénégamook que se tiendra le 11e Marché aux saveurs champêtres initié par la Société d’horticulture de Pohénégamook et organisé en partenariat avec l’équipe de relance du 1555, rue Principale. Plus de 50 exposants seront sur place de 10 h à 16 h le samedi 24 aout.

Une grande variété de produits régionaux seront offerts, dont des légumes frais, aliments préparés et produits artisanaux. Pat BBQ et l’Auberge du Village participeront à cette initiative pour faire déguster leurs produits aux visiteurs. De l’animation musicale, des productions artistiques et divers organismes communautaires seront aussi sur les lieux. C’est un rendez-vous qui s’adresse à toute la population de la grande région du KRTB.

La Société d’horticulture de Pohénégamook, active depuis 2006, a comme mission de promouvoir et de développer la passion pour l’horticulture à Pohénégamook. Par le biais du Défi fleuri, elle encourage le déploiement de la fleur emblème de la municipalité, la Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’ sur l’ensemble du territoire.