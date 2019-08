Journée porte ouverte à «La Manne rouge, je récolte»

L’organisme «La Manne rouge, je récolte» vous invite à une journée porte ouverte le vendredi 16 aout de 13 h à 17 h. Son verger et ses jardins sont situés au 316, rue Beaubien à Rivière-du-Loup.

«La Manne rouge, je récolte c’est bien plus qu’une visite de jardin, c’est une expérience dans la nature avec une équipe dynamique et expérimentée», fait valoir Manon Marcoux, animatrice horticole à la MRC de Rivière-du-Loup.

Une invitation qui s’adresse à tous les membres de la famille puisque plein de jeux pour enfants et adultes feront partie de l’animation. Plusieurs sujets seront abordés. Bien entendu, vous pourrez visiter le verger, les jardins habituels et le jardin urbain. Votre promenade terminée, vous pourrez faire un arrêt au kiosque rempli de légumes frais du jour et de plusieurs produits d’artisans locaux.

Vous n’êtes pas disponible le 16 aout, notez que des légumes frais sont vendus au kiosque fermier de «La Manne rouge, je récolte» les mercredis de 14 h à 17 h 30 ainsi que les jeudis et vendredis de 14 h à 17 h. L’organisme vous offre également son fameux jus de pommes 100 % naturel. Là encore, une offre complémentaire de produits régionaux d’ici et d’ailleurs vient compléter la gamme offerte.

Soulignons aussi que depuis plusieurs années, le Carrefour d’initiatives populaires, partenaire de la première heure, reçoit en dons une partie de la récolte produite par l’organisme et ce, tout au long de la saison.