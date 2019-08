La Semaine québécoise des marchés publics s’invite à Dégelis

Dégelis célèbre la Semaine québécoise des marchés publics en grand du 8 au 18 aout. Pour cette occasion, un atelier sur l’art du BBQ animé par le chef de DMP BBQ, aura lieu le dimanche 11 aout de 11h à 12h. Un chansonnier sera également présent pour animer la journée.

Le dimanche 18 aout se tiendra un atelier sur le compostage et un atelier sur l’entomophagie. Les consommateurs gourmands sont invités à rencontrer les producteurs de chez nous dans une ambiance festive. L’autrice et nutritionniste gourmande Julie Aubé est porte-parole de l’évènement. Elle sillonnera le Québec de marché public en marché public durant toute la semaine. «Notre assiette se gorge de sens quand on associe des histoires et des visages aux aliments. C'est la magie de mettre au menu des rencontres avec les gens qui produisent notre nourriture, que ce soit à la ferme ou chaque semaine au marché public», explique-t-elle.

« L’engouement des consommateurs pour les produits locaux et les marchés publics augmente sans cesse, année après année. De nouveaux marchés publics s’implantent, d’autres grossissent et surtout, on constate que l’agriculture de proximité n’est pas une mode. C’est une tendance qui est là pour rester! Et c’est bien tant mieux, parce que l’argent dépensé en marché public retourne dans la communauté », ajoute Jean-Nick Trudel, directeur général de l’Association des marchés publics du Québec.