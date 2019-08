Les voyageurs qui seront de passage dans la région à bord d’une voiture électrique pourront dorénavant ajouter Saint-Arsène à leur liste d’arrêts potentiels. La municipalité s’est munie de deux bornes gratuites de recharge électrique dans le stationnement du Centre communautaire Morneau.

Cette initiative est celle du citoyen Jean-Louis Pelletier. Lui-même propriétaire de voitures électriques, le retraité souhaitait que l’on offre ce service au cœur de sa municipalité. Il faut dire que les bornes les plus proches se trouvaient auparavant à Rivière-du-Loup (environ 12 km).

«Je peux moi-même recharger mes véhicules à la maison, mais je souhaitais que des bornes soient installées ici. Nous sommes près de la sortie de l’autoroute 20 et c’est parfait pour ceux et celles qui voudront se recharger avant de prendre la route vers les terres», a expliqué M. Pelletier qui a d’ailleurs été un précurseur en étant le premier résident de la région à faire immatriculer un véhicule électrique au bureau de la SAAQ de Rivière-du-Loup en 2014.

Dans ses démarches, Jean-Louis Pelletier, qui ne manque pas une occasion d’encourager l’électrification des transports, étant notamment derrière le 1er rassemblement de voitures électriques et rechargeables de Rivière-du-Loup, a contacté le conseiller Vallier Desjardins, aujourd’hui lui aussi propriétaire d’une voiture électrique. Ce dernier a rapidement apporté le dossier au conseil municipal où les élus ont ensuite fait preuve d’une belle ouverture.

«Dans les plans, c’était prévu que le centre communautaire soit accompagné de bornes électriques. Comme on avait un bâtiment neuf, à la fine pointe de la technologie avec l’éclairage et les équipements audio et vidéo, tout cela se mariait bien», a souligné le maire Mario Lebel, précisant que l’achat et les travaux ont nécessité un investissement d’environ 5000 $.

Dès aujourd’hui, la présence des bornes de la marque québécoise EVduty est affichée sur les sites comme PlugShare et ChargeUp qui informent les usagers des lieux où il est possible de se recharger. Au cœur de Saint-Arsène, ceux-ci auront d’ailleurs accès à différents services ce qui en fera certainement un arrêt intéressant à découvrir.

«Ce qui est génial, c’est que ce sont des visiteurs qui vont surtout en profiter. Les propriétaires de véhicules électriques ont beaucoup de gratitude et ils vont faire la promotion des installations et de Saint-Arsène sur les réseaux sociaux», a partagé Jean-François Morin, installateur de bornes de recharge et directeur régional de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ).

ÉVOLUTION

Le 29 juillet, lors de la visite du représentant d’Info Dimanche, quatre véhicules électriques étaient stationnés au Centre communautaire Morneau. À leur côté, un splendide Ford T de 1923, illustrait de bien belle façon les progrès fulgurants faits par l’industrie automobile au cours du dernier siècle. «Autant au niveau de la performance et de la sécurité qu’au niveau environnemental», a rappelé son propriétaire, Mario Lebel.

Au Bas-Saint-Laurent, les véhicules électriques sont de plus en plus populaires et l’installation de bornes de recharge s’accentue. Un mouvement qui va de pair avec l’offre d’incitatifs financiers (total de 13 000 $) de la part des deux paliers de gouvernement.

La municipalité de Saint-Arsène a d’ailleurs prévu le coup, alors qu’une partie des travaux souterrains permettant la mise en service de nouvelles bornes a déjà été réalisée. D’autres pourraient ainsi être ajoutées dans les prochaines années.