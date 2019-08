Conseils pour un après-midi au soleil

Travailler, s'amuser et se détendre dehors par une belle journée ensoleillée, c'est plaisant, mais la surexposition au soleil et à la chaleur peut avoir des effets néfastes sur la santé. Par exemple, les rayons ultraviolets (rayons UV) abîment l’ADN des cellules de la peau, ce qui peut provoquer le cancer de la peau.



Les conseils suivants peuvent vous aider à vous protéger, ainsi que votre famille, contre la chaleur et les rayons UV nocifs :

Choisissez un écran solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) d'au moins 30. Protégez aussi vos lèvres en utilisant un baume avec FPS.

Appliquez l'écran solaire généreusement et uniformément, au moins 15 minutes avant l'exposition au soleil et remettez-en au moins toutes les 2 heures. Il faudra peut-être en appliquer encore plus souvent si vous transpirez, si vous vous baignez ou si vous vous essuyez avec une serviette.

Portez des lunettes de soleil qui protégeront vos yeux contre les rayons UV et la lumière visible. Recherchez une étiquette qui indique une protection contre les UVB et UVA.

Couvrez-vous. Lorsque l’indice UV est de 3 ou plus, protégez votre peau autant que possible. Portez un chandail de couleur pâle et à manches longues, un pantalon et un chapeau à large bord fait de tissus qui permettent la circulation de l'air.

En période de chaleur accablante, buvez beaucoup de liquides frais (surtout de l'eau) avant d'avoir soif afin de diminuer votre risque de déshydratation.

Restez à l’abri de la chaleur. Passez quelques heures dans un endroit frais. Cela pourrait être un secteur à l'ombre des arbres, une piscine ou un endroit climatisé.



Pour tout savoir sur la sécurité au soleil, y compris des conseils sur les premiers soins à prodiguer en cas de coup de soleil et de maladie liée à la chaleur, consultez le site web Canada.ca/securite-soleil