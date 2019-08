L’Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Aliments Asta Inc., en collaboration avec la Municipalité et tous leurs partenaires, invite la population à sa 3e édition du Festival des générations Aliments ASTA qui aura lieu du 9 au 11 août.

Depuis déjà 2 ans, le festival connait un franc succès et crée une occasion de rassemblement au cœur du village pour tous les citoyens et les gens des alentours. Le comité organisateur a fait salle comble encore l’an dernier lors d’un souper durant lequel ont été honorés deux citoyens qui font rayonner Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Le tournoi de balle donnée a également attiré de nombreuses équipes et spectateurs et la zone familiale, en plus des spectacles en soirée ont permis à tous de s’amuser. Cette troisième édition se veut tout aussi conviviale et le comité organisateur a travaillé toute l’année afin d’offrir une programmation et des activités qui permettront à tous de se divertir.

Un tel événement serait impossible à réaliser sans la participation financière de généreux partenaires. L’organisation souhaite remercier le partenaire officiel et présentateur du festival, ALIMENTS ASTA. Il veut également souligner l’appui de partenaires importants tels que : la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, la Caisse Desjardins des Champs et des Bois, Les Industries Desjardins Ltée, RMG Prévention et la Coop Agriscar.

Durant le Festival des générations, diverses activités seront au programme et l’accès au site est gratuit. Un bracelet journalier ou de fin de semaine sera en vente sur le site pour assister aux spectacles et activités familiales.

PROGRAMMATION

Vendredi 9 août

Tournoi de Poker Hold’Em (nouveau!)

Tournoi de balle donnée Desjardins

Cours de danse country avec Texas dancers (Violette Caron)

Ouverture officielle du Festival des générations avec feux d’artifices

Spectacle de Big River Band sous le chapiteau Industries Desjardins

Samedi 11 août

Tournoi de spike-ball et suite du tournoi de balle donnée

Jeux gonflables, clown et maquillage Les amis de Ti-Bert

Souper des ambassadeurs Desjardins avec Pat BBQ

Soirée en musique avec Lemay pis sa gang et leur spectacle 110 % Bob Bissonnette et Sonic 5

Dimanche 12 août

Jeux gonflables, clown et maquillage

Kiosque de photos avec Jean-François Lajoie, photographe professionnel (nouveau!)

Dîner pizza

Fin du tournoi de balle donnée

Les activités auront lieu sur les terrains municipaux ainsi qu’au Complexe municipal situé au 629, route 289, Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Pour informations, communiquez par courriel : [email protected] ou visitez la page Facebook du Festival des générations.