Rivière-du-Loup accueillera le 8e Rendez-vous Acadie-Québec en 2020

De nombreux entrepreneurs du Québec, du Nouveau-Brunswick et du reste de l’Atlantique se réuniront à Rivière-du-Loup en 2020. La ville a été choisie afin d'être l'hôtesse de la 8e édition du Rendez-Vous Acadie-Québec.

Cette annonce a été faite au terme d’un processus de sélection impliquant plusieurs régions du Québec, le 30 juillet, par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, les gouvernements des deux provinces, ainsi que leurs partenaires. La candidature de Rivière-du-Loup a été déposée par l’organisme Innov&Export PME.

Le Rendez-vous Acadie-Québec a comme objectif de favoriser l’émergence de partenariats ou d’alliances, d’accroître les liens, les réseaux et les lieux d’échanges entre les entrepreneurs francophones du Nouveau-Brunswick et du Québec, dans une perspective de développement économique et de croissance.

«Ces rendez-vous permettent de tisser des liens solides entre les gens d’affaires québécois et acadiens, qu’il sera possible de renforcer encore davantage lors de la 8e édition du Rendez-vous Acadie-Québec et ainsi stimuler l’économie des provinces participantes», a soutenu Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ, par le biais d’un communiqué.

«Pour beaucoup d’entrepreneurs, faire affaire dans de nouveaux marchés commence par les provinces voisines, un premier pas pour développer leurs activités d’exportation. Nous encourageons les entreprises de partout au Québec à participer au RVAQ 2020 et bienvenue à Rivière-du-Loup!»

Évidemment, l’annonce de cette nouvelle a réjoui la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, ainsi que la commissaire à l’exportation d’Innov&Export PME, Carole Doussin. La tenue de cet événement d’envergure offrira certainement des retombées économiques importantes pour la région, ont-ils souligné.

«La réputation d’accueil de Rivière-du-Loup et sa région en matière de congrès n’est plus à faire et je suis donc assurée que les participants vivront un Rendez-vous à la hauteur de leurs attentes… et même plus. Nous sommes impatients d’accueillir l’événement et ses nombreux participants», a souligné Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.