Place au 17e RDL Auto Expo

Les belles voitures d’autrefois restaurées et les rutilants bolides de l’année, modifiés ou non, seront à l’honneur pour une 17e année, le 4 aout prochain, au centre-ville de Rivière-du-Loup. Avec ses nouveautés, la présentation du RDL Auto Expo Ray Réfrigération compte à nouveau combler petits et grands.

Cette année, le traditionnel rendez-vous des amateurs de belles voitures et de tuning propose une nouvelle classe vedette : Miata. L’événement marque aussi le retour de la classe Hot Rod / Rat Rod qui avait fait son entrée l’année dernière.

«Les miatas sont très populaires actuellement, au même titre que les Honda Civic à la fin des années 90. Les gens recherchent les miatas et les différentes générations. On invite donc les propriétaires à se présenter avec leur bolide», lance le promoteur, André Beaulieu.

En 2018, le comité organisateur s’est réjoui d’avoir accueilli un nombre record de 12 000 marcheurs sous un soleil radieux. Plus de 300 exposants, venus d’un peu partout en province, avaient aussi pris la direction de Rivière-du-Loup : un autre record. Si la température est encore du bon côté cet été, M. Beaulieu s’attend à ce que les amateurs soient tout autant au rendez-vous et envahissent la rue Lafontaine, dont une partie sera bloquée pour l’occasion.

«C’est un événement familial qui rassemble les gens de 7 à 77 ans. L’automobile, les moteurs, la belle musique…il n’y a rien comme le sport automobile et la mécanique pour faire vibrer toutes les tranches d’âges», a souligné le promoteur, qui est appuyé par une belle équipe de bénévoles et de partenaires. «Le succès repose sur le fait que nous avons des exposants de qualité, courtois et respectueux. Mais ils reviennent aussi parce que les visiteurs sont civilisés. Ils font attention aux voitures et c’est très apprécié.»

Nul doute que le RDL Auto Expo contribue, année après année, à animer le centre-ville de belle façon au début aout. Soulignons que c’est Roland Voyer, organisateur de la Coupe Superkarting de villes et passionné de voitures, qui a été nommé le président d’honneur de la 17e édition. Une plaque hommage lui a d’ailleurs été remise, ainsi qu’à ses frères Jean et Richard, afin de souligner leur contribution dans le domaine des sports motorisés.

PLUSIEURS CLASSES

Sur la rue Lafontaine, le 4 aout, il sera notamment possible de participer à un concours de top puissance sur le dyno de Grand-Portage Auto. Le jugement des voitures dans le cadre de l’Expo Show & Shine permettra de déterminer les plus belles dans diverses catégories : la classe vedette Miata, Honda Acura, Mustang, Domestic (Ford, Chrysler, GM, Eagle), Import (Toyota, Nissan, etc), Muscle Car, Euro, la plus belle ancienne, Camaro, Pick-Up (camion, 4X4), Hot Rod/ Rat Rod et motos(Harley et autres). Le propriétaire de la plus voiture de la journée remportera la Coupe René Quinn.

Notons également qu’un rassemblement Mitsubishi sera aussi organisé, que Harley RDL sera sur place et qu’un groupe de propriétaires d’automobiles Mustang de la région de Québec se déplaceront. L’an dernier, ces derniers avaient adoré leur expérience, selon le promoteur André Beaulieu. «Ils seront entre 25 et 30 véhicules», a-t-il précisé.

Le samedi 3 aout, à compter de 18 h 30, le comité organisateur vous invite également au Salon extérieur d’autos neuves sur la rue Lafontaine. C’est un rendez-vous.