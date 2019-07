Un succès pour les Firefit Championships de Témiscouata-sur-le-Lac

En moyenne 500 personnes se sont déplacées chaque jour pour assister aux courses de pompiers des Firefit Championships, organisés du 19 au 21 juillet, à Témiscouata-sur-le-Lac. Les spectateurs, les compétiteurs et les organisateurs étaient tous heureux du bon déroulement de la compétition.

Nul doute, l’événement présenté pour une première fois au Témiscouata a fait sensation auprès des amateurs. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs arrêté le président du comité organisateur, Francis Bérubé, pour lui signifier leur appréciation.

«Tout le monde a aimé l’organisation de la compétition. Nous avons même reçu une mention d’honneur pour notre corps médical par la fédération du Firefit et les compétiteurs. De toutes les compétitions Firefit, celui de Témiscouata-sur-le-Lac s’est dépassé» a-t-il confié fièrement.

De plus, il faut rappeler que Claude Bélanger, champion du monde de la discipline en 2018, a concouru et a gagné l’or devant ses proches et les nombreux spectateurs venus pour lui.

Au terme de la fin de semaine, les membres de la fédération Firefit étaient très contents et ont même tendu la perche à un retour dans la région l’an prochain. «C’est sûr que c’est une super belle expérience et que nous aimerions le refaire nous aussi, cependant il faut regarder le côté financier et s’assurer que nous sommes dans le positif après l’événement», a spécifié M. Bérubé.

La compétition a procuré une belle visibilité à Témiscouata-sur-le-Lac : « L’emplacement du site est parfait, les spectateurs ainsi que les compétiteurs étaient enchantés par le coin. Organiser le Firefit ici, c’était comme un moyen de rendre hommage à Claude qui a gagné à Sacramento l’an dernier», a déclaré M. Bérubé, précisant que l’évènement n’aurait pas pu avoir un tel succès sans la contribution d’une soixantaine de bénévoles et la présence des nombreux spectateurs. Leur aide et leurs encouragements ont fait de cette fin de semaine une vraie réussite.

C’EST QUOI LE FIREFIT?

Le Firefit Championships rassemble des courses de pompiers. Le parcours se veut être une simulation de ce que les pompiers affronteraient pour éteindre un incendie et sauver une personne. Il se traverse en habit de pompier accompagné d’un masque à oxygène. Les épreuves consistent à monter le haut d’une tour de quatre étages en transportant un tuyau sur l’épaule de 45 livres. Tout en haut, les participants doivent tirer, à l’aide corde, un autre tuyau du même poids jusqu’au sommet. Par la suite, les concurrents doivent redescendre le plus vite possible dans le but d’aller frapper, avec une masse, un morceau de métal (ce qui met en pratique une entrée forcée). Ils se remettent à courir en contournant des obstacles pour prendre un tuyau, le traîner sur 175 pieds et toucher une cible avec le jet d’eau. Puis, pour finir, ils doivent transporter, à reculons, un mannequin de 175 livres sur quelques mètres jusqu’à la ligne d’arrivée.

La compétition individuelle couronne le gagnant ayant eu le meilleur temps. La course en équipe est celle dont le temps des trois chronos est le meilleur. À l’épreuve du relais, les membres de l’équipe se partagent les différentes tâches à accomplir. La dernière variante est celle du X3, où il y a deux coéquipiers qui font le parcours à relais, mais en s’échangeant une bonbonne d’oxygène.