Eau de baignade de bonne qualité pour les plages de la région

Les vacances et les températures chaudes riment souvent avec baignade. Le programme Environnement-Plage permet aux vacanciers de connaitre la cote bactériologique des plages publiques et de s’assurer de la qualité de l’eau pour les secteurs de Dégelis, Packington, Pohénégamook, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Modeste et Témiscouata-sur-le-Lac.

À la plage municipale de Dégelis, située aux abords du lac Témiscouata, la qualité de l’eau est excellente, soit la meilleure cote possible octroyée par le programme Environnement-Plage. C’est également le cas pour la plage municipale de Pohénégamook (lac Pohénégamook), celle du Camp musical Saint-Alexandre (rivière Fourchue) et la plage du Camp Richelieu Vive la Joie, à Saint-Modeste.

La plage municipale Bon Aire à Packington (Lac Jerry), de même que les plages municipales de Notre-Dame-du-Lac et de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac ont quant à elle obtenu une cote de «B», signifiant que l’eau est de bonne qualité pour la baignade.

Les données ne sont toutefois pas disponibles pour la plage muncipale de Saint-Hubert-de-Rivière-du-loup et pour la plage municipale d’Auclair.

Les cotes de classification bactériologique des eaux de baignade vont de A à D, la lettre A signifiant excellente, la cote B, bonne, la cote C, passable et la cote D, polluée, en fonction de la concentration en E. coli par 100 mL pour les plages en milieu d’eau douce. La campagne d’échantillonnage de l’eau se déroule de la mi-juin à la fin aout. En tout temps, l’eau de baignade ne doit pas être bue.