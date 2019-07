Bornéo : une fontaine d’eau publique pour les évènements

Afin d’augmenter l’accessibilité à l’eau potable sur la voie publique lors d’évènements, la Ville de Rivière-du-Loup a fait l’acquisition d’un système itinérant de distribution en eau potable appelé Bornéo, qui sera installé pour une première fois cette fin de semaine, lors de la Coupe de Superkarting de villes.

Bornéo a été conçu par l’Association des designers industriels du Québec (ADIQ) et il se fixe sur une borne-fontaine conventionnelle. L’installation offre cinq sorties d’eau, à différentes hauteurs, pour permettre autant à des enfants, qu’à des citoyens adultes, ou à mobilité réduite, de se rafraichir.

Cette mesure est en adéquation directe avec la Certification Communauté bleue obtenue par la Ville, mettant en œuvre des initiatives pour promouvoir l’accès universel à l’eau en milieu urbain, tout en tentant d’éliminer la consommation de la ressource en bouteille, en encourageant le remplissage des gourdes d’eau.

Le Service de sécurité et d’incendie de la Ville s’est assuré du bon fonctionnement de la borne-fontaine pendant, et après utilisation, et les équipes de pompiers ont été formées pour intervenir selon les manœuvres prescrites en cas de feu.