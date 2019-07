Congestion sur la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges

Les automobilistes empruntant l’autoroute 20 et la route 132 afin de traverser Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles ont dû s’armer de patience en fin d’après-midi le 19 juillet. Un trajet entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles qui prend habituellement une trentaine de minutes à parcourir s'est transformé en un parcours de près d’une heure pour une Pistoloise qui souhaitait simplement rentrer chez elle.

La file d’automobiles débutait même sur l’autoroute 20, tout près de la sortie en direction de Saint-Éloi. Comme à chaque année lors du déclenchement des vacances de la construction, l’affluence en direction est a causé des bouchons de circulation près de la Fromagerie des Basques, même si des feux de circulation ont été installés par le ministère des Transports cette année afin de pallier à la situation. La sécurité des piétons est également au centre de leurs préoccupations.

Des policiers de la Sûreté du Québec ainsi que des employés du ministère des Transports du Québec se sont rendus sur place afin de diriger les véhicules. La situation a exaspéré plusieurs automobilistes qui ont fait part de leur frustration sur les réseaux sociaux. Chaque année en plein cœur de la saison touristique, de longues files d’attente se forment sur la route 132 dans ce même secteur, près du passage destiné aux piétons. Plus de 12 000 véhicules par jour y circulent lors de la période la plus achalandée de l’été. Le ministère des Transports a assumé la presque totalité des couts pour l’installation des feux de circulation, estimés à 1 797 000$.