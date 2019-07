La berce du Caucase : l’éliminer de façon sécuritaire

La berce du Caucase, une plante exotique envahissante et toxique, est en floraison de la mi-juillet à la mi-aout. Elle est facile à repérer en ce moment grâce à sa taille imposante et ses fleurs blanches. L’OBV du fleuve Saint-Jean invite la population à signaler la berce du Caucase sur le territoire de la MRC de Témiscouata au 418 899-0909, poste 106 ou à [email protected]

Si possible, joignez une photo de la tige et des feuilles du plant observé. La sève de la berce du Caucase cause des lésions à la peau lorsqu’elle est exposée à la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels). Ces lésions sont semblables à des brulures. Il faut donc manipuler la plante avec une grande précaution. Dans la partie québécoise du bassin versant du fleuve Saint-Jean, l’éradication de la berce du Caucase a été confiée à l’OBV du fleuve Saint-Jean. Nos professionnels sont formés pour le faire de façon sécuritaire et les travaux sont exécutés sans frais pour les propriétaires des terrains.

Puisque les fleurs produisent des milliers de graines, il est important d’intervenir maintenant afin de limiter la propagation. Cette plante peut facilement envahir un milieu et nuire à la croissance des autres plantes qui y poussent. À maturité, la berce du Caucase atteint entre 2 et 5 mètres de hauteur, sa tige a des taches rougeâtres, l’envers des feuilles est lisse et des ombelles de fleurs blanches sont présentes en période de floraison.

L’éradication de la berce du Caucase sur le territoire de l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, secteur Bas-Saint-Laurent, est rendue possible grâce à la participation du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.