Quatre ans et quatre tournées pour le député Bernard Généreux

Le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a terminé en juin la tournée des organismes communautaires. Cette dernière venait clore une série de quatre tournées du comté depuis le début de son mandat.

Le député s’était fait la promesse d’être présent sur tout son territoire, qui couvre environ 7 500 km carré, après l’élection de 2015. «Je ressentais le besoin de mieux m’approprier mon comté et mieux connaitre les gens qui le composent. Après mes quatre tournées, je peux sans contredit dire que c’est mission accomplie!»

Chacune des tournées se tenait sous un thème précis soit le tourisme, les entreprises, l’agroalimentaire et le communautaire. «Aller à la rencontre des gens de mon comté m’a permis de créer des liens, de mieux comprendre les réalités et les enjeux, mais surtout de constater tout le travail et les bons coups qui se font dans notre magnifique région. J’en ressors aussi très fier et je me fais un plaisir, voire un devoir, de parler de ces réalisations et défis, ici-même, à Ottawa ou à l’extérieur», renchérit-il.

S’il est réélu, M. Généreux a l’intention d’effectuer d’autres tournées du genre et il avoue avoir déjà des idées en tête. «Je ne les dévoile pas pour le moment, mais j’espère pouvoir vous les annoncer au lendemain du 21 octobre», dit-il en demeurant optimiste, mais en gardant les deux pieds sur terre.

À la suite de ces différentes tournées, des vidéos ont été mises en ligne sur la chaine YouTube de Bernard Généreux et sur sa page Facebook. Présentement, les citoyens peuvent découvrir celles de ses plus récentes rencontres avec les organismes communautaires. Un bilan des tournées en photos sera également présenté dans le prochain Journal du député qui sera distribué en aout.

Sensible à l’impact environnemental des déplacements occasionnés par les tournées, M. Généreux compensera personnellement l’empreinte carbone. Des arbres seront plantés à deux endroits visités, pour chacune des tournées. Le député ira planter lui-même les arbres en compagnie des membres de l’équipe des organisations sélectionnées. Il compte faire de même pour les déplacements qu’occasionneront sa campagne électorale.