Appel à la réduction de consommation en eau potable

La Ville de Rivière-du-Loup invite la population à réduire sa consommation d’eau potable par des gestes concrets afin d’éviter une trop grande utilisation à l’occasion des chaudes journées d’été.

Un niveau de consommation élevé a été recensé à l’usine de filtration d’eau potable au cours des derniers jours. Un appel à l’usage modéré de la ressource est donc de mise, bien que la pluie récente ait permis de redonner quelques milliers de mètres cubes à la nappe d’approvisionnement locale. Toutefois, la haute saison réserve encore quelques épisodes de canicule et nécessite qu’un effort collectif soit déployé afin de réduire la consommation de l’eau. Ainsi, l’opération de rinçage à haut débit, qui avait démarré ce lundi, est reportée à l’automne.

Il est conseillé pour les citoyens, par exemple, d’utiliser l’eau des barils de récupération de pluie pour arroser le jardin, les fleurs ou les plates-bandes. D’ailleurs, la Ville de Rivière-du-Loup vend, à tarif préférentiel, des réservoirs de la sorte au Service technique et de l’environnement, au 108, rue Fraser. De plus, la pelouse n’a pas besoin d’être arrosée en grande quantité durant l’été puisqu’elle tombe en dormance; un mécanisme de protection lui permettant de rester enracinée et en vie, malgré les fortes températures et la sécheresse. Il est recommandé également de laisser le gazon plus long afin qu’il conserve une humidité naturelle.

La Ville de Rivière-du-Loup remercie les citoyens de leur engagement à préserver et gérer collectivement l’eau. Les ménages qui le désirent peuvent évaluer leur empreinte bleue en réalisant en ligne un test d’évaluation de la consommation d’eau sur le site ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/quiz/questionnaire.