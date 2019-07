Entraves à la circulation pour la Coupe Superkarting de villes

Après s’être déroulée à Las Vegas et Miami, c’est au cœur de Rivière-du-Loup que se tiendra l’impressionnante Coupe Superkarting de villes, des 25 au 28 juillet prochains. Naturellement, l’événement occasionnera des entraves à la circulation, dans le secteur de l’École secondaire de Rivière-du-Loup notamment.

Les travaux de montage du site seront mis en branle dès le samedi 20 juillet, pour baliser le quadrilatère de course, sécuriser le circuit et la circulation des citoyens. Conséquemment, la rue Saint-Pierre, des rues Frontenac à Saint-Anne, sera fermée dès le lundi 22 juillet. Une signalisation appropriée redirigera les usagers de la route via les voies à proximité. Dès le 23 juillet, le stationnement du Centre Premier Tech sera complètement occupé par l’organisation, alors que celui sur la rue Laval sera réservé à l’usage exclusif des coureurs durant le week-end.

Le périmètre de course sera complètement fermé à la circulation à compter du 24 juillet. Ainsi, la rue Frontenac, des rues Landry à des Rosiers, et la rue Saint-Pierre, des rues Frontenac à Saint-Anne, seront entravées. Les automobilistes en provenance de la rue Saint-Pierre seront redirigés vers la rue Laval, à l’est ou à l’ouest, vers la rue Desjardins ou vers la rue des Rosiers pour retrouver le boulevard Armand-Thériault. La rue Sainte-Anne entre les rues Landry et Saint-Pierre sera pour sa part ouverte à la circulation locale seulement. Le comité organisateur amorcera le démontage du site dès la fin des courses le dimanche 28 juillet, pour permettre le retour progressif de la circulation jusqu’à un rétablissement complet autour du 31 juillet.

Les citoyens qui souhaitent assister à la Coupe et qui en ont l’opportunité sont conviés à s’y rendre à pied ou à vélo. L’événement est gratuit et ouvert à toute la population. L’horaire détaillé se trouve sur la page Facebook de l’événement SKCC ou au www.apklq.com.

Par ailleurs, soulignons que l’Été Show Rock se tiendra cette même fin de semaine sur la rue Lafontaine, entraînant la fermeture de cette dernière des rues Sainte-Anne à Frontenac, à compter de 18 h les 26 et 27 juillet, et sporadiquement les 24 et 25 juillet pendant l’installation des équipements. La rue Saint-André sera donc l’artère à privilégier pour rallier les secteurs Saint-Ludger ou Saint-François.

ASPHALTAGE

Il est finalement à noter que la rue Frontenac, actuellement en chantier de réfection de la rue Saint-Pierre au boulevard Armand-Thériault, sera rouverte sur la couche de base d’asphalte pour la tenue de l’événement. Les opérations de finition du pavé auront lieu dans les semaines suivant la tenue de la Coupe.