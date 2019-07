Départ de Jacques Poulin de la Ville de Rivière-du-Loup

Le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup et son directeur général, M. Jacques Poulin, ont pris entente à l’effet que celui-ci quitte ses fonctions à compter du 5 juillet prochain. Le départ de M. Poulin, qui a œuvré dix-neuf ans à la Ville de Rivière-du-Loup, lui permettra de réaliser de nouveaux défis.

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup et le directeur général ont planifié conjointement ce départ et l’organisation entend se doter d’un nouveau directeur général dans les mois à venir.

Au cours des dix-neuf dernières années, la collaboration entre M. Poulin, les employés de la Ville et le conseil municipal a mené à plusieurs belles réalisations, dont la plus récente permettra la réfection à venir de l’aéroport, à l’aide d’une subvention de 6 M$.

Au fil des ans, M. Poulin aura vu à l’établissement ou à la refonte de divers services, dont le Service technique et de l’environnement et la cour municipale et se sera pleinement investi à l’implantation de la démarche environnementale de planification stratégique 2050 - S’engager pour un futur stimulant, notamment.

La Ville de Rivière-du-Loup remercie M. Poulin pour sa contribution.