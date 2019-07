La route du Lac Jerry à Packington sera revampée pour 1,1 M$

La Municipalité de Packington a bénéficié le 27 juin d’une aide financière de près de 1,1 M$ du gouvernement du Québec afin de refaire à neuf les six kilomètres de la route du Lac Jerry qui se trouve en piteux état.

Cette route est particulièrement achalandée lors de la période estivale, puisque le secteur est fréquenté par de nombreux touristes et vacanciers. «Dès qu’on a été identifié comme une route critique, on s’est mis à travailler sur le dossier (…) On s’assurait continuellement auprès du ministère des Transports que notre dossier était sur la pile tout en haut», explique le maire de Packington, Émilien Beaulieu.

Ce montant a été accordé dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour le redressement des infrastructures routières locales. La Municipalité de Packington avait identifié deux dossiers prioritaires, dont celui de la construction de la route du Lac Jerry, ainsi que l’agrandissement du chalet communautaire.

Ce dernier projet suit d’ailleurs toujours son cours et la Municipalité entend déposer une demande de subvention prochainement. Il est prévu d’aménager des vestiaires, des installations sanitaires et un centre de conditionnement physique pour répondre à la demande lors de divers tournois de hockey, de ballon sur glace et de dekhockey.

Du même souffle, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé que le Fonds de la taxe sur l’essence fédérale et la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années totaliseront une somme de 756 156$ à Packington. Il s’agit d’une bonification de 20% par rapport aux années antérieures.

«Le programme est plus souple, c’est-à-dire qu’on va pouvoir choisir où on dirige l’argent. Avant, c’était vraiment pour les infrastructures routières, et maintenant on peut aller à toute ce qui permet d’améliorer les services directs à la population dans notre municipalité, par exemple, les loisirs», explique le député Denis Tardif.

Avec environ 1,8 M$ en poche, les élus municipaux entendent se rencontrer afin d’identifier les priorités pour les cinq prochaines années.

PROBLÉMATIQUE AU LAC JERRY

Un citoyen a déploré l’utilisation de bacs de poubelle et de recyclage à l’entrée du Lac Jerry qui prennent l’allure d’un dépotoir depuis quelques semaines. On y retrouve de gros rebuts ainsi que divers débris de rénovation.

Le maire de Packington, Émilien Beaulieu, a dénoncé la situation et a confirmé que déjà plusieurs avertissements avaient été émis dans le journal municipal, mais le comportement des usagers ne change pas. Il souhaite que les personnes qui se servent de ces bacs comme d’un écocentre se rendent à l’endroit approprié pour en disposer correctement. Lors du passage d’Info Dimanche, les bacs débordaient encore une fois, mais la collecte devait s’effectuer dès le lendemain.