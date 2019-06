Concours de la bibliothèque François-Bédard: Atelier5 parmi les finalistes

L'identité des finalistes du concours d'architecture de la bibliothèque Françoise-Bédard à Rivière-du-Loup a récemment été dévoilée. Parmi les équipes retenues, figure Atelier5 de l'architecte Carl Charron de Rivière-du-Loup.

Les finalistes sont donc : Atelier Big City + Atelier 5 + Vincent Leclerc architecte et Stantec ; BGLA + In Situ + MH Nollet et Génie +/Concept-R ; Chevalier Morales architectes et Pageau Morel/Latéral/Gravitaire ; Groupe A | Annexe U et LGT inc.

Ces équipes ont jusqu'au 10 septembre prochain pour préparer leurs prestations.

Le projet consiste en l'agrandissement et le réaménagement de la Bibliothèque municipale Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup. Le budget de construction est de 5 M$ pour un cout total de 6 M$.

Ces investissements majeurs permettront de mettre aux normes, d’agrandir et de réaménager le bâtiment. En plus de l’installation d’un système de ventilation et de climatisation, les travaux incluent la construction d’un étage de 266 mètres carrés du côté sud, un nouvel espace qui sera consacré à la lecture et à la détente.

Le projet envisagerait aussi d’utiliser l’espace actuellement occupé par le Service des loisirs et de la mezzanine, tout comme une partie du sous-sol.