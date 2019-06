Nouveau contrat de travail au Quality Inn Rivière-du-Loup

Les travailleuses et travailleurs du Quality Inn de Rivière-du-Loup, membres de la section locale 9400 des Métallos, ont ratifié un nouveau contrat de travail de 3 ans.

Des augmentations de salaire s’appliqueront dès la signature du contrat, soit 2 $/l’heure pour les salariés à la réception, 1,50 $ pour les préposés à l’entretien ménager et 1 $ pour les préposés au déjeuner et à la maintenance. Par la suite, les hausses salariales seront de 3 % pour la deuxième année et 2 % la troisième année. La prime de nuit et celle de chef d’équipe passe par ailleurs de 1 $ à 1,25 $.

«Les relations de travail sont respectueuses. Le contrat a permis d’améliorer concrètement les conditions de travail de nos membres. Au quotidien, le nombre de chambres par préposée à l’entretien ménager est diminué en période estivale», illustre le représentant syndical des Métallos, Pascal Loignon.

La période de maintien du lien d’emploi en cas d’arrêt maladie passe aussi de 18 à 24 mois. Les salariés de 55 ans et plus auront la possibilité de réduire leur semaine de travail à 4 jours.

L’employeur participe en outre au REER des salariés à temps plein jusqu’à 3 % du salaire régulier. Les travailleurs ont par ailleurs droit à 3 jours de congé maladie payés, qui le seront au prorata de leur salaire des dernières semaines pour les salariés à temps partiel. Cela s’ajoute aux 10 congés fériés, au congé mobile et aux 4 semaines de vacances après 10 ans et 5 après 15 ans.