Cégep de Rivière-du-Loup, un étudiant candidat pour l’obtention d’une bourse de 100 000 $

Paul Patrice Soucy, originaire de Dégelis et nouvellement diplômé du Cégep en Sciences de la nature, est candidat pour l’obtention d’une prestigieuse bourse de 100 000 $ du programme Schulich Leader.

Conciliant ses nombreuses implications et ses études, il a su garder tout au long de son parcours un dossier scolaire exemplaire. Sportif et pilier de l’équipe de soccer des Portageurs du Cégep, il a également été nommé Portageur de la session, un prix remis au sportif s’étant le plus démarqué, tous sports confondus.

Paul Patrice Soucy poursuit ses études au baccalauréat en génie mécanique à l’Université Laval. Il aimerait par la suite gérer une entreprise novatrice liée à l’ingénierie : « L’indépendance et la liberté d’action que cela m’apporterait rejoignent mon tempérament de leader. J’aspire à une carrière scientifique, entourée de ma famille et de la nature».

Le programme de Bourses Schulich Leader s’adresse aux étudiants inscrits en dernière année d’études collégiales et qui désirent s’inscrire au baccalauréat dans une des universités participantes au Canada dans un programme de premier cycle en Sciences, en Technologie, en Ingénierie ou en Mathématiques (STIM).