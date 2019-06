Changement de nom du service des loisirs de Saint-Épiphane

Le conseil municipal de Saint-Épiphane, lors de son assemblée publique du 6 mai dernier, a adopté une résolution à l’unanimité qui indique clairement un changement pour l’avenir de la communauté dans les priorités municipales.

Dans le détail, la résolution changera le nom à compter de maintenant du Service des Loisirs par celui du Service des Sports, de la Culture et de la Vie communautaire. Le nouveau nom est ainsi beaucoup plus près des priorités municipales et représente aussi une volonté politique pour que ce service contribue davantage dans les années à venir au rayonnement et à l’attractivité de la Municipalité.

Par cette résolution, le Conseil démontre sa juste compréhension du fait que le développement à long terme d’une communauté ne passe pas seulement par des constructions neuves de résidences ou l’arrivée de nouveaux investisseurs, mais tellement aussi par la qualité des infrastructures et des activités pouvant permettre de garder une population et aussi bien évidemment de la faire croitre.

Selon le maire de la Municipalité, Renald Côté, «cette décision de changer le nom du service s’inscrit dans la même logique que l’embauche des titulaires des postes de directeur général et de technicien aux loisirs. Le conseil municipal s’étant fixé comme objectif à moyen et long terme de travailler l’attractivité et le rayonnement municipal avec des employés incarnant, entre autres choses, ce renouveau. Le nouveau nom reflète également ce que nous croyons important de mettre de l’avant pour le bien commun de notre communauté.»

Le maire rajoute toutefois qu’il n’est pas question pour l’instant d’ajouter de nouveaux fonds dans ce service et que les employés devront faire avec le budget accordé en début d’année avec les prévisions budgétaires de 2019.

Le conseil municipal croit que le changement de nom aidera les officiers municipaux et les futurs conseils municipaux à mieux cerner des actions et des projets pour la communauté. Avec un nom comme celui choisi, il devient évident aussi que les demandes de subventions et les projets seront orientés vers le développement de l’offre dans les activités sportives et culturelles et du dynamisme de la vie communautaire locale.

Cette réorientation étant déjà en marche avec la nomination d’une nouvelle bibliothécaire et d’une équipe renouvelée pour la soutenir, d’un investissement dans la climatisation de la salle communautaire pour un meilleur accueil des différentes clientèles, dans le financement en partie ou en totalité de plusieurs activités pour les Épiphanois, dans la réalisation d’un vaste sondage auprès des citoyens pour connaitre leur point de vue pour l’avenir de la communauté et dans la pose de nouvelles bandes de patinoire.

Le conseil municipal invite d’ailleurs les citoyens intéressés à contribuer à l’essor de ce service à prendre contact avec le bureau municipal au 418-862-0052 poste 48 ou par courriel à [email protected] La Municipalité de Saint-Épiphane est une municipalité de la MRC de Rivière-du-Loup comptant 834 citoyens et a une superficie de près de 83 km2.