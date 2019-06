Portes ouvertes à la Station exploratoire du Saint-Laurent

Dans le cadre de la Semaine du Saint-Laurent, la Station exploratoire du Saint-Laurent amorcera sa 11e saison d’opération le dimanche 9 juin prochain dans le cadre d’une porte ouverte au public de 9 h 30 à 17 h. Une belle occasion de venir découvrir ce centre d’interprétation géré par le Réseau d’observation de mammifères marins dédié aux richesses du Saint-Laurent tout à fait gratuitement.

Située directement sur le bord de l’eau, soit dans le Chalet de la Côte-des-Bains du parc de la Pointe de Rivière-du-Loup, la Station est une véritable fenêtre d’exploration du Saint-Laurent où jeunes et moins jeunes sont invités à découvrir les différentes facettes de ce grand cours d’eau en utilisant tous leurs sens! Une équipe de guides interprètes passionnés vous y attend afin de vous faire découvrir nos expositions interactives qui incluent notamment un aquarium muni d’un bassin tactile vous permettant de voir et de toucher des habitants de notre majestueux Saint-Laurent.

La saison d’opération 2019 débutera le 9 juin pour se poursuivre jusqu’au 1er septembre prochain, et ce, tous les jours de 9 h 30 à 17 h. La Station est également ouverte sur réservation pour les groupes de 10 personnes et plus lors des mois de mai et septembre, de même qu’à l’extérieur des heures courantes d’ouverture. Réservez votre place, nous vous attendons! Pour ce faire, composez le 418 867-8796 ou écrivez à [email protected]

La Station exploratoire du Saint-Laurent fait partie du Réseau des haltes marines de la route des Navigateurs et du réseau de découverte du parc marin Saguenay–Saint-Laurent. Pour connaître l’horaire des activités et les coûts d’admission, consultez le www.stationexploratoire.wordpress.com.