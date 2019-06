Entrave complète sur le chemin des Raymond de L. P. Lebrun à… L. P. Lebrun

La Ville de Rivière-du-Loup confirmait récemment la réfection prochaine du chemin des Raymond, d’une intersection de la rue L. P. Lebrun à l’autre. Les dates sont maintenant arrêtées, c’est à compter de la semaine du 10 juin que le chantier prendra place et il nécessitera des entraves et détours conséquents.

En effet, puisque les deux intersections sont incluses dans les travaux, il ne sera plus possible de traverser le parc industriel et le chemin des Raymond d’un bout à l’autre. Il faudra plutôt circuler de part et d’autre des travaux, jusqu’aux limites de ceux-ci ou effectuer un détour pour rallier l’autre section du parc industriel.

Ainsi, entre les 10 et 26 juin environ, les ouvriers s’affaireront à reconstruire les bordures de béton et surtout, refaire le pavage de la rue. Pendant ce temps, le détour empruntera la rue Témiscouata, le boulevard Industriel (voie de contournement) et la rue des Arrivages, pour accéder au parc industriel et au secteur du Boisé. L’accès aux commerces de la rue L. P. Lebrun se fera alors via la rue des Équipements.

À partir du 27 juin et pour environ une semaine, les équipes répareront les terrains et entrées. Les intersections du chemin des Raymond avec la rue L. P. Lebrun seront alors rouvertes à la circulation, ce qui permettra de simplement emprunter la boucle qu’effectue cette rue pour contourner le chantier.

Modification de l’horaire

Les commerces et résidents sont priés de prendre bonne note des dates diffusées dans ce communiqué. En raison de circonstances hors du contrôle de la Ville et ayant trait au bris d’un équipement spécialisé absolument requis par un sous-traitant pour procéder aux travaux, le chantier doit être repoussé d’une semaine par rapport aux dates qui leur ont été communiquées il y a quelques jours. Rappelons que les chantiers sont sujets aux aléas de la température et des bris notamment et que par conséquent, les dates et durées mentionnées peuvent varier.

La Ville remercie en terminant les citoyens de leur habituelle collaboration et de leur patience quant aux inévitables entraves qu’occasionne la réalisation de travaux de cette nature.