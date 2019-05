Les pompiers rejettent les offres de la Ville de Rivière-du-Loup

Réunis en assemblée générale mercredi soir, c’est à l’unanimité que les membres du syndicat ont rejeté lors d'un scrutin secret les dernières offres de la Ville de Rivière-du-Loup.

La Ville ayant qualifié ses offres de globales et non de finales, le syndicat a, en début d’après-midi, offert de faire un « blitz » de négociation afin d’en arriver à un règlement sans moyen de pression.

Au moment d’écrire ces lignes, le syndicat était toujours en attente d’une réponse de la partie patronale. Dans les circonstances, le syndicat ne fera aucun autre commentaire pour le moment.

À PROPOS

Le Syndicat des pompiers de la ville de Rivière-du-Loup (CSN) est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics - CSN, qui compte plus de 425 syndicats représentant environ 60 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent - CSN regroupe plus de 8 500 membres des secteurs public et privé.