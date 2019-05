Deux nouveaux services de garde en milieu scolaire à Saint-Bruno et Sainte-Hélène

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a annoncé l’ouverture de deux autres services de garde en milieu scolaire (SGMS) pour la prochaine année scolaire. Ces décisions ont été entérinées lors de la réunion du conseil tenue le 28 mai dernier. L’ajout de ces deux nouveaux services aux écoles de Saint-Bruno et de Sainte-Hélène portera à 27 le nombre de SGMS en fonction dans les 30 milieux desservis par la commission scolaire.

Ces projets élaborés dans les derniers mois ont pu être réalisés grâce à de beaux partenariats entre la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, l’École Saint-Bruno, la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska, l’École Sainte-Hélène et la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, chacune des municipalités confirmant leur implication financière dans cette belle aventure.

«Ouvrir un, voire deux services de garde dans une école de 24 élèves et de 72 élèves représente toujours tout un défi», soulignait Edith Samson, présidente de la commission scolaire. «Il fallait s’assurer d’une mobilisation de tous les acteurs afin d’assurer la viabilité de ces projets, et l’apport des municipalités, confirmé le 28 mai 2019 en journée, aura permis la concrétisation de l’idée d’offrir ce service dans deux autres de nos petites communautés. Pouvoir répondre aux besoins de nos élèves et de leurs parents demeure toujours une priorité», ajoutait-elle.

Louise Hémond, mairesse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, et Richard Caron, maire de Saint-Bruno-de-Kamouraska se sont dit heureux de l’ouverture prochaine d’un service de garde en milieu scolaire dans chacune de leur municipalité.