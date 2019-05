524 postes à temps complet créés au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Au terme de la démarche de rehaussement des postes entreprise en mars dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a annoncé, le jeudi 30 mai, la création de 524 postes permanents à temps complet pour les infirmières, infirmières auxiliaires, auxiliaires en santé et services sociaux (ASSS), préposés aux bénéficiaires et inhalothérapeutes du Bas-Saint- Laurent.

Cet exercice soutenu et rigoureux réalisé en collaboration avec les gestionnaires et les différentes instances syndicales concernées, soit la FIQ et le SCFP, permet d’offrir une plus grande stabilité d’emploi, entre autres, aux employés à temps partiel et ceux qui ne détenaient pas de poste.

«Je suis particulièrement fière du travail accompli par nos équipes de gestionnaires et de professionnels afin d’en arriver à la création de 524 postes qui contribueront directement non seulement à la qualité de vie des employés, mais aussi à la continuité et à la qualité des soins à la population», explique Annie Leclerc, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

Cet exercice s’inscrit dans une série de mesures visant à contrer la rareté de la main-d’œuvre et vise notamment à la diminution du recours aux heures supplémentaires. Les nouveaux horaires entreront en vigueur le 29 septembre 2019.