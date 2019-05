Reprise des services sage-femme au KRTB à l’automne 2019

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a annoncé d’annoncer le mercredi 29 mai l’arrivée prochaine de trois sages-femmes au KRTB ce qui permettra la reprise du service de suivi au KRTB dès l’automne 2019.

«Les services sage-femme sont attendus des futurs parents du KRTB et nous sommes très heureux de pouvoir leur offrir à nouveau ce service. Notre équipe s’est mobilisée pour faire valoir, auprès des finissantes du programme de sage-femme de l’UQTR, le beau défi qu’est la pratique sage-femme en région, nos collaborations interprofessionnelles ainsi que la qualité de vie au Bas-Saint-Laurent», explique Anne Duret, directrice du programme jeunesse et de la protection de la jeunesse du CISSS.

Les services de suivi prénatal et postnatal reprendront ainsi sur les territoires du CLSC Rivières-et-Marées à Rivière-du-Loup, du CLSC de Cabano et du CLSC de Saint-Pascal. La date officielle de la reprise des activités sera annoncée ultérieurement.

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent.

Avec un budget de plus de 759 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.