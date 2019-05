Première édition de la Bastringue d’automne à Saint-Jean-de-Dieu

Un nouvel évènement familial et festif prendra place à Saint-Jean-de-Dieu à la fin de l’été. La Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu est fière de dévoiler la programmation de la 1ère édition de la Bastringue d’automne qui se tiendra le samedi 21 septembre à compter de 10 h sur le site de la Maison D’Auteuil de Saint-Jean-de-Dieu.

La Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu et ses partenaires, visent à offrir une programmation familiale et une expérience authentique en mettant en valeur la culture traditionnelle.

Selon le président de la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu, Vital Ouellet : «Nous allons déployer tous les efforts nécessaires afin de faire de cette journée un rendez-vous des plus agréable pour tous et toutes. Nous croyons que cette période de l’année est propice à la présentation de cet évènement rassembleur qui marquera d’une belle façon le début de l’automne.»

Plusieurs activités y seront présentées: Visites guidées de la Maison d’Auteuil par les membres de la famille d’Auteuil, lancement de la nouvelle exposition de photographies anciennes : Agriculture d’Autrefois, tours de carriole, atelier d’écrémage, visite des animaux à la ferme, exposition d’outils agricoles d’autrefois et bien plus.

Le site de la Maison D’Auteuil sera des plus animé avec la tenue d’une grande épluchette de blé dinde et d’un diner hot dog à compter de midi, présentant au même moment un spectacle de musique traditionnelle avec le groupe La Queue du Loup. Le bar laitier mobile Douceur d’ici sera aussi présent ainsi qu’un kiosque de la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles, un kiosque des fermières de Saint-Jean-de-Dieu et la savonnerie artisanale La Mousse de mer.

Les familles et les enfants seront comblés par la présentation du spectacle de Clopin la Nouille et Monsieur Nono à 14 h 30 dans le fenil de la grange d’Auteuil. La maquilleuse La Fée Binette sera présente sur le site à compter de 12 h 30 et un conte pour enfant sera aussi présenté par la Grand-Mère aux livres à 10 h 30.

La fête se poursuivra en formule 5 à 7 sur la terrasse du restaurant le Gueuleton où sera présenté le spectacle du chanteur Marc Bélanger. Un bar à poutine et pizza sera offert à compter de 17h00 pour l’occasion. Par la suite, la population est invitée à retourner sur le site d’Auteuil pour le spectacle incontournable du conteur Francis Désilets présenté dans le fenil de la grange d’Auteuil dans le cadre des Samedis de conter des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivants des Trois-Pistoles. Les billets pour le spectacle de conte seront vendus à la porte au coût de 12 $ et le spectacle est gratuit pour les 12 ans et moins.

L’invitation est donc lancée pour cette première édition de la Bastringue d’automne.