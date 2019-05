Marquage de traverses piétonnières et entraves sur la rue Lafontaine

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population qu’une opération de marquage permanent des traverses piétonnières aura lieu à trois intersections de la rue Lafontaine, à compter de 7 h ce mercredi 29 mai. Les travaux nécessiteront la journée complète et pourraient se poursuivre le lendemain, si nécessaire.

Ce sont plus précisément les traverses situées à l’angle des rues Devost, Sainte-Anne et Saint-Laurent qui seront tracées pour plusieurs années. La technique innovante utilisée permettra en outre de reproduire partiellement une allure pavée sous le lignage jaune, un élément intéressant dans le contexte d’attractivité et d’esthétisme du centre-ville.

Les équipes commenceront le matin à l’angle de la rue Sainte-Anne pour se diriger ensuite à l’intersection de la rue Saint-Laurent. Dans les deux cas, une voie de circulation sera réduite le temps de procéder, afin de permettre aux travailleurs d’œuvrer en sécurité. En ce qui concerne la traverse de la rue Devost faisant face à la pharmacie Jean Coutu, la circulation devra plutôt s’effectuer par alternance, avec présence de signaleurs.

L’opération, plus particulièrement la portion à l’angle de la rue Devost, risque d’occasionner des ralentissements de trafic. Par conséquent, il est recommandé aux citoyens de la ville et des environs de privilégier des voies de circulation alternatives s’ils n’ont pas à se rendre spécifiquement sur la rue Lafontaine. Il est par ailleurs à noter que l’accès aux commerces sera maintenu.