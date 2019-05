Festival du Bon Plant présente sa programmation

Le Festival du Bon Plant qui en sera à sa deuxième présentation et qui aura lieu du 28 au 30 juin à Trois-Pistoles a présenté le mardi 28 mai sa toute nouvelle programmation. L’information, la conscientisation et la science entourant le cannabis sont au menu sans oublier le volet musical et littéraire.

Pendant trois jours, les festivaliers et festivalières seront en mesure d’en apprendre davantage sur les propriétés médicinales et environnementales du cannabis. Lucie Pagé, Jean-Sébastien Fallu, l’équipe de la Croix-Verte, l’AQICM (association des intervenants en cannabis médicinal) le GRIP (groupe de recherche et d’intervention psychosocial) Sébastien Bélec et plusieurs autres seront présents l’après-midi à la Forge à Bérubé pour échanger avec les festivaliers et festivalières.

Les amateurs de musique ne seront pas en reste, car cette année la programmation musicale du festival offre une dizaine d’artistes aux styles musicaux variés. Quentin Condo, alias Q-052 rappeur mi’gmaq engagé, Shauit, avec son reggae innu et Hanorah, chanteuse soul, R&B qui avait fait tourner toutes les têtes à l’émission «La Voix», se produiront à la Forge à Bérubé. Vander, Sensei H, Margaret Tracteur, les Rapayes et Whydah viendront compléter l’offre musicale sur les 3 autres scènes du festival.

Les amants de littérature seront bien servis, puisque la librairie ambulante Le Buvard sera présente tout au long de la fin de semaine dans la cour du Caveau. Michel Vézina sera également, avec son comparse Vander, au centre du Cabaret Dub et Litté présenté dans le cadre des Samedis de conter qui vous est offert par les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. Le festival fera aussi place à l’humour avec Fred Dubé et Christian Vanasse qui viendront présenter leur spectacle du Rire aux Armes.

Au moment d’écrire ces lignes, la bière spéciale au chanvre est brassée au Caveau avec des graines de chanvre biologique fournies par Gaïaska, une entreprise du Kamouraska. Elle sera lancée à l’orée du festival et sera servie en fût aussi bien au Caveau qu’au bistro Le Grenier, qui devient pour l’occasion le «Cannabistro»!

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site Internet de l'évènement à l'adresse suivante : festivaldubonplant.com